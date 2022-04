Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Haaland bloqué par Kylian Mbappé ?

Publié le 30 avril 2022 à 14h15 par Axel Cornic

Annoncé sur le départ, Erling Haaland semble d’abord vouloir voir ce que fera Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine le 30 juin prochain.

Ils ont à peu près le même âge et selon certains, ils sont destinés à dominer la planète football pour les dix prochaines années. Erling Haaland et Kylian Mbappé ont l’avenir devant eux, mais pourraient surtout être les grands acteurs du mercato estival. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, l’avenir du Français balance encore entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, alors que celui du Norvégien est encore à décider. Si selon nos informations son nom a circulé du côté du PSG, les dernières indiscrétions donnent plutôt Manchester City pour grand favori, avec le Real Madrid et le Bayern Munich qui le suivent à la trace.

Haaland souhaiterait voir ce que fera Mbappé