Mercato - Real Madrid : Un incroyable retour de Cristiano Ronaldo en préparation ?

1 mai 2022 par Bernard Colas

Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo est incertain à Manchester United après cette première saison compliquée, certaines personnes au Real Madrid souhaiteraient rapatrier l’international portugais, parti en 2018.

« C'est quelque chose dont nous devrions parler entre nous. Erik ten Hag, le conseil d'administration et moi-même. Cristiano a encore un an de contrat, il est également important de voir et de découvrir ce qu'il veut faire, s’il veut rester . » Récemment interrogé au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo, Ralf Rangnick est resté évasif à l’approche du mercato estival. Même si l’international portugais dispose encore d’une année de contrat et se montre performant avec Manchester United (23 buts en 37 matches), la saison décevante réalisée par son équipe et la future arrivée d’Erik ten Hag sur le banc de touche pourraient totalement relancer sa situation, d’autant qu’à Madrid, on n’exclurait pas un possible retour du quintuple Ballon d’Or.

À Madrid, on penserait à Cristiano Ronaldo