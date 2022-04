Foot - Mercato

Mercato : Gros rebondissement pour l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 avril 2022 à 11h10 par La rédaction

Annoncé sur le départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait finalement rester chez les Red Devils, et son avenir devrait prochainement être évoqué en interne.

Seulement un an après son grand retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo était déjà annoncé sur le départ il y a peu. En effet, les chances de voir les Red Devils se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions sont désormais faibles, et l’international portugais se poserait des questions sur son avenir. Alors qu’Erik ten Hag, qui prendra la place de Ralf Rangnick la saison prochaine, ne semblait pas réellement compter sur le joueur de 37 ans, la situation pourrait être bien différente désormais, et l'avenir du quintuple ballon d'or devrait être évoqué dans les semaines à venir.

« C'est quelque chose dont nous devrions parler entre nous »