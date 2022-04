Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Tout est encore possible pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 26 avril 2022 à 5h15 par Thibault Morlain

A peine revenu à Manchester United, Cristiano Ronaldo est annoncé possiblement sur le départ. Tout serait toutefois encore possible…

L’été dernier, Cristiano Ronaldo avait fait le choix de revenir à Manchester United. La flamme s’est ainsi ravivée entre le Portugais et les Red Devils, mais aujourd’hui, cette histoire n’est pas si belle que cela. Si individuellement CR7 a brillé tout au long de l’exercice, c’est collectivement que cela a pêché à Manchester United. En l’absence de Ligue des Champions, cela pourrait alors jeter un froid sur l’avenir de Cristiano Ronaldo, déjà annoncé sur le départ.

Les portes restent ouvertes