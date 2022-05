Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable duo Lionel Messi-Cristiano Ronaldo est annoncé !

Publié le 1 mai 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Avec l’arrivée d’Erik ten Hag à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait ne pas rester. On l’imagine d’ailleurs déjà au PSG formant alors un incroyable duo avec Lionel Messi.

Une nouvelle ère va débuter à Manchester United. Les Red Devils l’ont déjà officialisé, Erik ten Hag sera l’entraîneur la saison prochaine. Actuellement en poste à l’Ajax Amsterdam, le Néerlandais devra donc ramener les Mancuniens sur le bon chemin. Mais avec quelle équipe ? Cet été, cela risque de bouger à Manchester United et les regards se tournent notamment vers Cristiano Ronaldo, que l’on annonce notamment sur le départ.

Messi et Cristiano Ronaldo enfin ensemble ?