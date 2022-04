Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un plan B activé après Lewandowski ?

Publié le 1 mai 2022 à 3h15 par Guillaume de Saint Sauveur

En plus de la piste menant à Robert Lewandowski et qui semble faire office de priorité au FC Barcelone, la direction du club catalan commencerait à se pencher sur le profil de Romelu Lukaku du côté de Chelsea.

Cap sur Robert Lewandowski au FC Barcelone ! Le buteur polonais, qui n’a plus qu’une année de contrat avec le Bayern Munich, est la nouvelle grande priorité du Barça, et le joueur lui-même serait déterminé à rallier le club catalan cet été. Problème, le Bayern n’entend pas laisser partir aussi facilement Lewandowski comme l’a fait comprendre son entraîneur Julian Nagelsmann vendredi en conférence de presse : « J’aimerais que nous parvenions à un accord avec Lewandowski. Je veux que le contrat soit prolongé ». Et le Barça est donc obligé d’assurer ses arrières avec une alternative…

Barcelone songe à Lukaku !

À en croire les révélations de MARCA, le FC Barcelone souhaiterait profiter de la situation délicate de Romelu Lukaku (28 ans) du côté de Chelsea pour le relancer, et Mateu Alemany ainsi que Jordi Cruyff auraient déjà rencontré Federico Pastorello, son agent, pour prendre la température. Avec ses moyens financiers limités, le Barça proposerait un prêt payant avec une prise en charge du salaire de Lukaku plutôt qu’un transfert sec qui paraît hors de ses moyens. Affaire à suivre…