Mercato - OM : Milik a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 1 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur le départ en raison de ses tensions en interne avec Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik privilégie finalement un avenir à l’OM.

Interrogé en conférence de presse en février dernier, Arkadiusz Milik (28 ans) semblait très serein sur sa situation personnelle à l’OM malgré une relation de plus en plus détériorée avec son entraîneur, Jorge Sampaoli : « Je n’ai jamais pensé à partir, et je n’ai pas envie de partir ou de quitter un club de la mauvaise manière tout ça parce que je ne joue pas (…) Pour le moment, je suis sous contrat avec l’OM et je ne me concentre que sur ça », avait assuré le buteur polonais. Malgré ce discours, les spéculations n’ont jamais cessé concernant l’avenir de Milik, mais le buteur de l’OM a pris une décision ferme.

Milik souhaite rester à l’OM

Comme l’a annoncé L’Equipe samedi dans ses colonnes, Arkadiusz Milik n’envisage pas de quitter l’OM à qui il appartient désormais officiellement jusqu’en juin 2023 puisque ses dirigeants ont levé l’option d’achat auprès de Naples. L’international polonais se plait au sein du club phocéen, et à moins d’une grosse offre formulée au cours du mercato estival, Milik restera à l’OM la saison prochaine.