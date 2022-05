Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez passe à autre chose avec Haaland !

Publié le 1 mai 2022 à 4h15 par Thibault Morlain

Outre Kylian Mbappé, le Real Madrid rêvait également d’Erling Braut Haaland. Mais chez les Merengue, on pourrait bien être en train de tourner la page avec le Norvégien.

Au Real Madrid, Florentino Pérez avait pour objectif d’associer Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Alors que l’attaquant du PSG pourrait bien débarquer cet été chez les Merengue, cela semble clairement plus compliqué pour ce qui est du Norvégien. Sur le départ à Dortmund, Haaland serait toutefois plutôt en partance pour le Manchester City de Pep Guardiola. Un coup dur pour le Real Madrid, qui serait déjà à l’étude de plans B pour oublier cet échec.

Qui pour oublier Haaland ?