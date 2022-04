Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Erling Haaland, c'est plié !

Publié le 30 avril 2022 à 11h30 par Dan Marciano mis à jour le 30 avril 2022 à 11h54

Le feuilleton Erling Haaland semble toucher à sa fin. Son entourage aurait prévu de rencontrer les dirigeants de Manchester City afin de régler les derniers détails et boucler l'accord.

Difficile pour Erling Haaland de penser à son avenir en ce moment. Son agent, Mino Raiola, est entre la vie et la mort dans un hôpital en Italie. Il était chargé de trouver une nouvelle équipe à l'international norvégien, désireux de remporter des trophées et accélérer sa carrière. « Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été. Nous verrons. (…) C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui cherche de nouveaux challenges. Et bien sûr, c'est aussi une question d'alternative. Vous ne changez que lorsque vous avez une meilleure alternative » avait confié le représentant d'Haaland en décembre dernier. L'entourage du joueur négocierait avec de nombreuses équipes, et ce depuis plusieurs mois. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a pris rendez-vous en cas de départ de Kylian Mbappé. Le Real Madrid et le Bayern Munich auraient également pris des renseignements sur sa situation, mais c'est bien Manchester City, qui devrait rafler la mise dans ce dossier.

A City, « Haaland est une affaire conclue»

Il y a quelques semaines, The Daily Mail a été le premier à souligner les avancées dans le dossier Haaland. Le joueur de 21 ans aurait donné son accord pour rejoindre la Premier League durant l'intersaison. Journaliste pour Marca, Mario Cortegana a confirmé l'arrivée probable du Norvégien au sein du club, qui avait accueilli son père en 2000. « Il y a des gens de Manchester City qui préparent tout ce qu'il faut pour que le processus se déroule. En fait, Manchester City considère la signature de Haaland comme acquise. Tout est en train d'être préparé pour que cela se fasse maintenant. Haaland est une affaire conclue, tel est le message de Manchester City. La seule possibilité que je verrais que Haaland n'aille pas à City, c'est s'il y avait un geste de la dernière chance du Real Madrid, si sa santé le permet, avec Mino Raiola » a-t-il confié lors du podcast Four Amigos.

Les derniers détails restent à régler