Mercato - PSG : Confirmation du Real Madrid pour Kylian Mbappé ?

Publié le 2 mai 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Interrogé sur la possible de Kylian Mbappé qui arrive au terme de son contrat avec le PSG, le président du Real Madrid Florentino Pérez a semblé très confiant sur ce dossier.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Même si le club parisien a repris espoir dans ce feuilleton ces dernières semaines comme le10sport.com vous l’avait d’ailleurs révélé, il semblerait que l’attaquant français soit bien parti pour quitter le Parc des Princes au terme de son contrat en juin prochain pour rejoindre le Real Madrid. Et Florentino Pérez, le président du club merengue , semble d’ailleurs très serein dans son discours sur Mbappé.

« Les grands joueurs veulent venir au Real Madrid »