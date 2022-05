Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florentino Pérez lâche un énorme message à Kylian Mbappé !

Publié le 1 mai 2022 à 10h45 par Bernard Colas mis à jour le 1 mai 2022 à 10h52

Alors que Kylian Mbappé est annoncé avec insistance au Real Madrid, Florentino Pérez reste prudent concernant l’attaquant du PSG.

Que décidera Kylian Mbappé pour la suite de sa carrière ? Comme révélé par le10sport.com, l’attaquant du PSG possède un accord moral avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine, mais son arrivée en Espagne n’est pas actée pour autant. Kylian Mbappé reste à l’écoute des arguments avancés par le PSG avant de prendre une décision. Ainsi, l’avenir de l'international français est incertain, tandis que du côté de Madrid, on se tient prêt à boucler ce dossier prioritaire. Alors que le Real a décroché son 35e titre de champion ce samedi, Florentino Pérez n’a pas échappé à ce sujet au cours d’un entretien avec le Chiringuito .

« Le blanc va toujours aux joueurs »