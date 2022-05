Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Critiqué, Ancelotti reçoit le soutien de Pérez !

Publié le 1 mai 2022 à 9h00 par Pierrick Levallet

Suite à sa victoire ce samedi contre l'Espanyol Barcelone (4-0), le Real Madrid s'est assuré un nouveau titre de champion d'Espagne. L'occasion pour Florentino Pérez de défendre Carlo Ancelotti après les quelques critiques que l'Italien a subi au cours de la saison.

Ce samedi, le Real Madrid a assuré un nouveau titre de champion d’Espagne après sa large victoire 4-0 contre l’Espanyol Barcelone. Grâce à cela, Carlo Ancelotti devient le premier entraîneur à être sacré champion dans les cinq grands championnats. Pourtant, l’entraîneur italien a dû essuyer quelques critiques au vu des performances du Real Madrid, notamment en Ligue des champions en début de saison. De quoi remettre en cause son avenir sur le banc du Real Madrid. Florentino Pérez n’a donc pas hésité à défendre Carlo Ancelotti devant la presse.

« Son identification avec le Real Madrid est grande »