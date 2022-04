Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Carlo Ancelotti laisse planer le doute pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 avril 2022 à 20h15 par La rédaction mis à jour le 30 avril 2022 à 20h18

Alors que Kylian Mbappé est la cible prioritaire du Real Madrid en vue du mercato estival, Carlo Ancelotti ne parait pas inquiet quant à l’issue de ce dossier.

Après 5 saisons passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises dans les prochaines semaines. En effet, son contrat arrivera à son terme le 30 juin prochain, et le Real Madrid pousse pour obtenir la signature de l’international français, qu’il convoite depuis 2017. Impérial cette saison, l’attaquant de 24 ans est l’un des joueurs les plus prolifiques d’Europe, lui qui a inscrit 35 buts et délivré 23 passes décisives en 43 matchs. Alors que le nom du prodige est fortement annoncé chez les Merengue , Carlo Ancelotti est revenu sur ce dossier, et se montre confiant.

« Je pense que le futur de ce club est déjà écrit »