Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid n’est pas vraiment rassuré pour Mbappé !

Publié le 30 avril 2022 à 12h15 par Axel Cornic

Au Real Madrid on semble confiant concernant une arrivée de Kylian Mbappé, mais certains détails de l’opération ne seraient pas totalement réglés...

Tout se joue maintenant pour Kylian Mbappé. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le Paris Saint-Germain pousse toujours pour une prolongation de sa star, dont la mère a d’ailleurs récemment rencontré les hautes instances du club au Qatar. Pourtant, plus le temps passe et plus un départ semble se dessiner, avec le Real Madrid prêt à accueillir les bras ouverts le Français après l’échec de 2017 et celui de l’été dernier. La presse espagnole assure d’ailleurs que l’entourage de Mbappé discuterait déjà des derniers détails du futur contrat avec le Real Madrid, qui veut faire de lui le premier de ses nouveaux Galactiques .

« C’est une situation inédite »