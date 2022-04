Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 30 avril 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 30 avril 2022 à 19h40

Le Real Madrid a été sacré champion d’Espagne ce samedi. L’occasion pour son entraîneur Carlo Ancelotti de se projeter sur son avenir en affirmant vouloir rester à la Casa Blanca un bon moment.

Engagé jusqu’en juin 2024 au Real Madrid, lui qui a effectué son grand retour au terme de la saison précédente, Carlo Ancelotti est parvenu à remettre le Real Madrid sur la voie du sacre en Liga après la victoire de l’Atletico de Madrid la saison dernière. En effet, ce samedi grâce à son large succès face à l’Espanyol Barcelone (4-0), le Real Madrid a soulevé le 35ème championnat d’Espagne de son histoire et de ce fait, le technicien néerlandais est parvenu à remporter le titre suprême des cinq grands championnats, à savoir la Premier League, la Ligue 1, la Bundesliga, la Serie A et donc la Liga, le seul qui manquait à l’appel. Ces derniers temps et en raison de la défaite en 1/8ème de finale aller de Ligue des champions face au PSG et l’élimination en Coupe du roi, la position d’Ancelotti a été fragilisée comme Goal l’a fait savoir dernièrement. De quoi pousser Carlo Ancelotti à faire un point sur son avenir pour Movistar+ dernièrement. « Je veux être professeur de football à l'université. Et donnez des examens à ceux qui donnent des avis sur le football. C'est une blague (rires). Il y a beaucoup de choses à faire. J'ai apprécié chaque période de ma vie. Le jour où j'arrêterai d'entraîner, je profiterai d'autre chose. J'ai cinq petits-enfants, une grande famille, je me suis mariée en secondes noces et nous n'avons pas fait beaucoup de choses ensemble. Je veux les faire et profiter de la vie avec elle. Et je serai un fan de Milan, du Real Madrid et de l'équipe que mon fils entraîne ».

« Je veux continuer à gagner des titres avec le Real Madrid »