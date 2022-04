Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar aurait fixé une deadline pour Ousmane Dembélé !

Publié le 30 avril 2022 à 19h15 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG aurait formulé une offre de contrat à Ousmane Dembélé, qui souhaiterait toujours renouveler son bail au FC Barcelone, l’ailier du Barça va devoir rapidement trancher.

Lorsque le courant ne passait plus entre le FC Barcelone et le clan Ousmane Dembélé cet hiver pour une prolongation de contrat, le PSG serait passé à l’action. Et selon Foot Mercato , un accord verbal aurait même été trouvé entre le club de la capitale et l’entourage de l’ailier du Barça pour qu’il rejoigne le PSG à l’intersaison s’il prenait la décision de ne pas renouveler son contrat au FC Barcelone. SPORT a même révélé vendredi par le biais de son journaliste Toni Juanmarti qu’une offre de contrat aurait été formulée à Ousmane Dembélé de la part du PSG avec des revenus annuels s’élevant à 17M€, sans compter la prime à la signature que le champion du monde tricolore bénéficierait s’il venait à s’engager au PSG.

Ousmane Dembélé va devoir vite répondre au PSG !

Et ce n’est pas Pedro Almeida qui dira le contraire. Le journaliste portugais a fait un point sur le feuilleton Ousmane Dembélé. Et selon ses sources, l’offre de contrat en question soumise par le PSG ne serait pas indéfinie. En effet, le clan Dembélé ne disposerait que d’une courte limite de temps afin de donner sa réponse définitive au PSG. Reste à savoir quelle sera la décision finale d’Ousmane Dembélé.