Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone n’a pas dit son dernier mot pour Dembélé !

Publié le 30 avril 2022 à 16h15 par Thibault Morlain

Tandis que le PSG avance ses pions pour convaincre Ousmane Dembélé, le FC Barcelone ferait également des efforts pour conserver le joueur de Xavi.

Cet hiver, le FC Barcelone poussait Ousmane Dembélé à s’en aller. Aujourd’hui, les choses ont bien changé en Catalogne. Convaincant sur le terrain, le Français a vu sa direction revenir à la charge pour le prolonger. Alors que Dembélé arrive au terme de son contrat, son agent a multiplié les rencontres avec la direction du Barça pour évoquer ce nouveau bail. Reste encore à trouver un accord ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent. Toutefois, du côté des Blaugrana, on aurait fait certains efforts.

Une offre améliorée ?

Souhaitant prolonger Ousmane Dembélé, le FC Barcelone aurait donc fait un pas en avant vers son joueur. Selon les informations de Gerard Romero, le club catalan aurait ainsi amélioré son offre qui datait de décembre, notamment en ce qui concerne le salaire. Problème, cela bloquerait encore et toujours avec l’agent de Dembélé et ses commissions. A voir si cela pourra être résolu. Si tel n’était pas le cas, le PSG se tient prêt et avance ses pions en coulisses pour pouvoir récupérer Ousmane Dembélé gratuitement à la fin de la saison. A suivre…