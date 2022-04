Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski, Haaland... Laporta doit tout reprendre à zéro !

Publié le 30 avril 2022 à 14h30 par Axel Cornic

Déterminé à offrir une grande star en attaque à Xavi cet été, le président Joan Laporta pourrait essuyer deux échecs cuisants avec Robert Lewandowski et Erling Haaland. Mais une nouvelle solution pourrait se présenter pour le FC Barcelone...

Orphelin de Lionel Messi depuis l’été dernier, le FC Barcelone a besoin d’une nouvelle grande star. C’est en tout cas l’avis de Joan Laporta, qui a plusieurs fois annoncé vouloir faire un grand cadeau à Xavi cet été et ainsi faire à nouveau de son club l’un des acteurs importants du mercato. La piste Alvaro Morata a été tué dans l’œuf, puisque Massimiliano Allegri a décidé de le retenir à la Juventus, alors le Barça a commencé à rêver avec Erling Haaland. Il faut dire que le prodige norvégien a tout pour plaire. Jeune, talentueux et surtout terriblement efficace, il serait une incroyable réponse au recrutement de Kylian Mbappé par le rival du Real Madrid, même si nous vous avons expliqué sur le10sport.com que rien n’est fait encore. Mais l’attaquant du Borussia Dortmund pourrait ne rester qu’un simple rêve pour le FC Barcelone...

Le Barça définitivement éjecté de la course à Haaland

Ces dernières semaines, les dirigeants catalans ont clairement calme les choses autour d’Erling Haaland, après avoir eux-mêmes allumé le feu. La situation économique du FC Barcelone rend en effet une telle opération impossible, sachant surtout que des clubs comme Manchester City, le PSG, le Real Madrid et même le Bayern Munich sont prêt à miser gros sur Haaland. Une tendance confirmée par MARCA ce samedi, qui assure que le Barça serait définitivement hors course pour l’attaquant de 21 ans, qui pourra quitter le Borussia Dortmund grâce à une clause de départ de 75M€... mais dont le transfert pourrait finalement couter beaucoup plus cher.

Un nouvel échec se dessine avec Lewandowski

Devant cet échec annoncé, le FC Barcelone a rapidement changé son fusil d’épaule et a visé un autre buteur de tout premier choix, avec Robert Lewandowski. Après des années passées à martyriser la Bundesliga, le Polonais semble vouloir découvrir de nouveaux horizons et le Barça est prêt à lui offrir cette occasion... ou plutôt état prêt. Toujours selon MARCA , les évènements des derniers jours avec le refus du Bayern Munich d’accorder un bon de sortie à sa star, ont tué les espoirs barcelonais. Pourtant, son ancien agent expliquait tout récemment à Bild que le Barça aurait proposé un salaire de 30M€ par an à Lewandowski, sans préciser si ça s’agit d’un montant brut ou net.

La nouvelle piste Lukaku