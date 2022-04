Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision fracassante prise pour Robert Lewandowski ?

Publié le 30 avril 2022 à 9h30 par Axel Cornic

Annoncé comme le grand objectif pour le mercato estival, Robert Lewandowski pourrait finalement passer sous le nez du FC Barcelone.

Dès cet hiver, en Catalogne on a multiplié les déclarations concernant l’arrivée d’une nouvelle grande star à la pointe de l’attaque du FC Barcelone. Cela a d’abord été le cas avec Alvaro Morata, qui est finalement resté à la Juventus, puis avec Erling Haaland. Là encore, les dirigeants barcelonais ont assuré pouvoir boucler son arrivée... avant de rapidement se rendre compte qu’il serait impossible de battre l’énorme concurrence de Manchester City ou encore du PSG. Dernière star en date, Robert Lewandowski. Après avoir fait le tour de la Bundesliga, le Polonais semblait attiré par l’idée d’évoluer au Barça la saison prochaine, mais c’était sans compter sur le Bayern Munich, qui ne semble pas vouloir le laisser filer.

Barcelone prêt à abdiquer pour Lewandowski