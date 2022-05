Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Madrid, la donne a changé pour Kylian Mbappé !

Publié le 1 mai 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Alors qu’une prolongation de contrat au PSG est désormais prise en considération par Kylian Mbappé, ce qui pourrait lui rapporter un joli pactole, la tournure financière que prendrait le feuilleton Mbappé ferait peur au Real Madrid.

Comme le10sport.com vous le révélait en janvier dernier, Kylian Mbappé et son entourage avaient pris un engagement moral envers le Real Madrid pour une arrivée libre de tout contrat à l’intersaison si le choix définitif de l’attaquant du PSG était de ne pas prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Depuis, le feuilleton Mbappé a connu son lot de rebondissements et une prolongation est de plus en plus prise en considération par le clan Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a souligné fin mars.

Le retournement de situation à Paris ferait peur au Real Madrid !