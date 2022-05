Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce dossier à 60M€, le Real Madrid laisse le champ libre au PSG !

Publié le 1 mai 2022 à 5h15 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG songerait à recruter Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid ne serait plus aussi déterminé à mettre la main sur l’international français en raison de l’indemnité de transfert réclamée par l’AS Monaco.

Outre la piste menant à Paul Pogba et l’option Sergej Milinkovic-Savic de nouveau activée par Leonardo, le directeur sportif du PSG explorerait d’autres horizons dans le cadre du mercato estival afin de mener à bien une opération prioritaire : recruter un milieu de terrain supplémentaire alors que les départs de Leandro Paredes ou encore Ander Herrera seraient souhaités en coulisse et dans les hautes sphères du PSG. Aurélien Tchouaméni serait un profil apprécié en interne. Sous contrat à l’AS Monaco jusqu’en juin 2024, Tchouaméni attiserait moult convoitises sur le marché et notamment du côté du Real Madrid. Cependant, le club merengue pourrait laisser le champ libre au PSG.

Madrid pas chaud de lâcher 60M€ pour Tchouaméni !