Mercato - OM : Pablo Longoria a-t-il vendu la mèche pour William Saliba ?

Publié le 1 mai 2022 à 5h30 par Thomas Bourseau

Bien que l’OM aimerait conserver William Saliba, prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, le président Pablo Longoria se pencherait déjà sur sa succession avec Isaak Touré.

Président de l’OM, Pablo Longoria semblerait être déterminé à trouver un terrain d’entente avec Arsenal afin qu’un nouvel accord puisse être trouvé pour que William Saliba puisse poursuivre son expérience marseillaise outre l’expiration de son prêt en juin prochain. Néanmoins, la volonté première des dirigeants d’Arsenal semblerait de conserver le défenseur central et international français. De quoi pousser le président Longoria à se pencher sur sa succession ?

Isaak Touré pour combler le vide que va laisser William Saliba ?