Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout se joue maintenant pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 avril 2022 à 13h30 par Axel Cornic

La pression monte autour de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain touche à son terme et qui se rapproche de plus en plus du Real Madrid au fil des jours.

Que ce soit en France ou en Espagne, on ne parle plus que de ça. La fin du contrat de Kylian Mbappé fait couler énormément d’encre et plus elle approche, plus les espoirs du Paris Saint-Germain s’amenuisent tandis que la confiance du Real Madrid grandit. Nous vous avons en effet expliqué sur le10sport.com qu’une prolongation est encore possible bien que compliquée, tandis qu’un accord de principe existe entre le club madrilène et Mbappé, qui est libre de parler avec d’autres clubs depuis le 1er janvier dernier. La pression est montée d’un cran ces derniers jours dans ce dossier, avec notamment un échange entre Carlo Ancelotti et Mauricio Pochettino sur l’avenir de Mbappé, qui de son côté s’est montré plus qu’agacé face aux questions incessantes des journalistes. « Mon entraîneur a parlé d’un avenir à Paris la saison prochaine ? Ah c’est bon… » a lancé la star du Paris Saint-Germain avant de partir, après le match nul face au RC Strasbourg de ce vendredi (3-3). En attendant, de l’autre côté des Pyrénées on se prépare à accueillir l’un des plus grands talents de sa génération, qui pourrait devenir le premier des nouveaux Galactiques du Real Madrid.

Le Real Madrid pas vraiment rassuré, mais...