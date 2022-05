Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme condition posée par Haaland pour son avenir !

Publié le 1 mai 2022 à 9h45 par Axel Cornic

Annoncé proche d’un départ du Borussia Dortmund, Erling Haaland attise la convoitise de nombreux clubs, dont le PSG, le Real Madrid et Manchester City.

Ou jouera Erling Haaland la saison prochaine ? Après un an et demi passé au Borussia Dortmund, l’attaquant de 21 ans semble prêt à faire le grand saut vers un top club européen. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a l’embarras du choix ! Nous vous avons révélé sur le10sport.com que son nom a circulé du côté du Paris Saint-Germain, mais en Espagne on assure que Florentino Pérez souhaiterait faire d’une pierre deux coups, en l’attirant au Real Madrid avec Kylian Mbappé. Ces dernières semaines, le PSG et le Real Madrid ont toutefois vu Manchester City faire irruption dans ce dossier colossal et en Angleterre on assure que tout serait déjà bouclé, avec Haaland qui deviendrait la nouvelle star de Pep Guardiola.

Haaland veut d’abord voir ce que fera le Real Madrid