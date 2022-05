Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi doit-il conserver Pochettino ?

Publié le 1 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane privilégierait toujours l’Équipe de France et qu’Antonio Conte aurait la ferme intention de poursuivre à Tottenham la saison prochaine selon la presse anglaise, le président Nasser Al-Khelaïfi doit-il prendre la décision de finalement conserver Mauricio Pochettino à son poste d’entraîneur ? C’est notre sondage du jour !

« Aujourd’hui, je reste à 100% au PSG l'an prochain (…) Mes échanges avec la direction sportive ? Il n'y a aucune discussion en dehors de la normalité. Nous avons une bonne relation et communication. Nous travaillons dur ensemble. On pense toujours à l’avenir ». Voici l’énorme message que faisait passer Mauricio Pochettino en conférence de presse jeudi. De quoi mettre un terme aux rumeurs sur son avenir alors qu’un licenciement lui pendrait au nez à en croire les rumeurs étalées dans la presse et de potentielles nominations de Zinedine Zidane et d’Antonio Conte. Quelques minutes avant le coup d’envoi de Strasbourg - PSG à La Meinau vendredi soir, rencontre qui s’est soldée sur un nul (3-3), Pochettino tenait à clarifier ses propos énoncés 24 heures plus tôt au micro de Prime Video Sport. « Le fait que j’ai dit que Mbappé et moi-même seront Parisiens la saison prochaine ? Non, ça ce n’est pas vrai. Le problème c’est que nous devons écouter la question et la réponse correctement. Et ne pas chercher les gros titres et mal comprendre mon message. C’est pas le message que j’ai donné. La question était : quel est le pourcentage auquel vous pensez que vous serez là aujourd’hui pour la saison prochaine ? Aujourd’hui, c’est à 100%, Kylian et moi-même, mais pas pour la prochaine saison ».

Pochettino, Zidane ou Conte ?