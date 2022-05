Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour l’énorme coup Milinkovic-Savic !

Publié le 1 mai 2022 à 19h45 par Axel Cornic

Mateja Kezman semble travailler d’arrache-pied afin de trouver un nouveau club à Sergej Milinkovic-Savic, suivi par le PSG et Manchester United.

Cet hiver, Leonardo aurait pu offrir un gros renfort à Mauricio Pochettino. Il Messaggero a récemment révélé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait formulé une offre de 65 M€ à la Lazio pour Sergej Milinkovic-Savic, qui avait déjà été proche de débarquer avant la crise du Covid-19. C’est finalement le président Claudio Lotito qui aurait fermé la porte à un départ, ne voulant pas se priver d’un élément clé en plein milieu de saison. Pas suffisant pour décourager Leonardo qui aurait relancé cette piste, comme l’a annoncé Mateja Kezman. « Sergej ne manque pas d’offres pour le mercato estival » a expliqué l’agent de Milinkovic-Savic, au micro de Sky Sport Italia . « Pour le moment, nous traitons avec Manchester United et le Paris Saint-Germain ». Le PSG devra toutefois faire face à l’énorme concurrence de Manchester United, qui aurait pour le moment les faveurs du joueur.

Kezman a bien rencontré le PSG et Manchester United