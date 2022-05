Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une terrible nouvelle pour Paulo Dybala !

Publié le 1 mai 2022 à 20h15 par Axel Cornic

Alors qu’il quittera la Juventus à la fin de son contrat le 30 juin prochain, Paulo Dybala pourrait passer sous le nez du Paris Saint-Germain cet été.

Entre la Juventus et Paulo Dybala, c’est fini. Alors qu’une prolongation était évoquée depuis plus d’un an, le numéro 10 bianconeri va quitter Turin à la fin de la saison, sans que son prochain club ne soit encore connu. Leonardo souhaiterait sauter sur l’occasion pour l’attirer au Paris Saint-Germain, mais d’autres clubs aimeraient tenter leur chance, avec le FC Barcelone ou encore Tottenham. La piste londonienne peut d’ailleurs compter sur Fabio Paratici, ancien directeur de la Juve désormais aux Spurs , qui connait très bien Dybala et son entourage.

Direction la Premier League pour Dybala