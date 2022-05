Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un successeur de Mbappé est soufflé à l’oreille de Leonardo !

Publié le 1 mai 2022 à 19h15 par Thomas Bourseau

Alors que la succession de Kylian Mbappé bat son plein en coulisse et que les noms se succèdent dans la presse, le journaliste Gianluca Di Marzio a suggéré une nouvelle option à Leonardo pour remplacer Mbappé au PSG.

Il se pourrait que lors des prochaines semaines, le comité de direction du PSG et les propriétaires qataris soient contraints de dénicher un successeur à Kylian Mbappé sur le marché. En effet, bien qu’une prolongation de contrat de Mbappé soit une réelle option comme le10sport.com vous l’a affirmé à la toute fin du mois de mars, il est toujours possible que le champion du monde tricolore quitte le PSG par le biais de son statut d’agent libre à l’intersaison pour rejoindre le Real Madrid. Hormis Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski, Darwin Nuñez, Riyad Mahrez ainsi qu’Ousmane Dembélé sont annoncés dans le viseur du PSG. Mais pour Gianluca Di Marzio, il faudrait que le directeur sportif Leonardo se penche sur la situation de Victor Osimhen, ancien attaquant du LOSC évoluant au Napoli.

« Ce serait parfait pour Arsenal, Manchester United ou même le PSG »