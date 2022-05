Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a toujours une carte à jouer pour Mohamed Salah !

Publié le 1 mai 2022 à 22h15 par La rédaction

Afin d’anticiper la succession de Kylian Mbappé, le PSG suit Mohamed Salah. Le FC Barcelone est aussi sur le coup mais l’opération serait impossible financièrement.

Leonardo travaille toujours sur la succession de Kylian Mbappé. Même si l’attaquant du PSG est encore loin d’être parti, le directeur sportif parisien se doit d’anticiper et de trouver quelqu’un pour prendre sa relève. L’une des idées de Leonardo s'appelle Mohamed Salah, l’attaquant de Liverpool. L’international égyptien sera en fin de contrat en 2023 et il n’a toujours pas prolongé. Et malgré l’intérêt du FC Barcelone, le PSG aurait toujours une carte à jouer.

«Salah, comme Haaland ou Mbappe, représente un effort économique que le Barça ne peut pas fournir en raison de ses problèmes passés»