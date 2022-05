Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait déjà la réponse pour Frenkie de Jong !

Publié le 1 mai 2022 à 21h45 par Axel Cornic

Annoncé sur le départ du côté du FC Barcelone, Frenkie de Jong serait notamment dans le viseur de Leonardo et du PSG, mais Xavi ne semble pas vraiment vouloir le laisser filer.

Annoncé comme le nouveau taulier du milieu de terrain, Frenkie de Jong a connu une saison compliquée au FC Barcelone. A l’image de son équipe, le Néerlandais a connu une première partie de saison très compliquée... avant de renaître cet hiver avec l’arrivée de Xavi. Pourtant, la presse catalane a continué à parler d’un possible départ, puisque cela pourrait rapporter plus de 70M€ au Barça, qui a cruellement besoin d’argent. Le Paris Saint-Germain serait dans le coup, mais d’autres clubs auraient également bougé comme Manchester United ou encore le Bayern Munich. Récemment interrogé sur ce sujet, Xavi a toutefois fermé la porte à un départ ! « Il a fait d’excellents match, mais il doit être constant » a expliqué le coach du Barça. « Il doit faire des différences. Je ne vois pas de joueurs comme lui. C’est un joueur très important pour le moment, mais aussi pour l’avenir ».

Un départ impossible pour Xavi