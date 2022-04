Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp a abattu sa dernière carte pour Salah !

Publié le 30 avril 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Déterminé à conserver Mohamed Salah et Sadio Mané dont les contrats à Liverpool courent jusqu’en juin 2023, Jürgen Klopp a lié son avenir aux Reds jusqu’à l’été 2026. Reste à savoir si cette décision engendrera l’échec du PSG dans la course à la signature de Salah.

Bien que le PSG soit toujours déterminé à prolonger le contrat de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a souligné en mars dernier, la succession de l’attaquant du Paris Saint-Germain est toujours une question soulevée chez les hauts représentants du club culé. Et le nom de Mohamed Salah plairait aux propriétaires qataris. D’autant plus que les discussions entre Liverpool et l’entourage de l’international égyptien pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2023 traînent en longueur en raison d’un désaccord sur la question économique du bail. Disposant d’une belle relation avec Salah, Jürgen Klopp pourrait avoir entre autres signé une prolongation de contrat afin d’inciter ses deux armes offensives, Mohamed Salah et Sadio Mané, d’en faire de même.

« Si c’est un signal positif pour les garçons c’est excellent »