Mercato - Barcelone : C’est déjà terminé pour cette cible estivale du Barça !

Publié le 30 avril 2022 à 5h30 par Thomas Bourseau

Bien que le FC Barcelone semble avoir arrêté son choix sur le profil de José Gaya pour concurrencer Jordi Alba au poste de latéral gauche, le défenseur du FC Valence a fait part de sa volonté de poursuivre au sein de son club.

Depuis quelque temps il est question d’une volonté concrète du FC Barcelone d’attirer un latéral gauche capable d’imposer une concurrence directe à Jordi Alba et de permettre au défenseur titulaire du Barça de pouvoir se permettre de souffler de temps à autre. La nouvelle administration blaugrana présidée par Joan Laporta semblerait en pincer pour José Gaya dont le contrat au FC Valence arrivera à expiration en juin 2023. Néanmoins, le FC Barcelone et Gaya ne sembleraient pas être sur la même longueur.

Gaya est «très excité de rester» à Valence