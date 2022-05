Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Romelu Lukaku n’a pas du tout changé d’avis pour son avenir !

Publié le 1 mai 2022 à 13h45 par Axel Cornic

Moins d’un an après avoir retrouvé Chelsea, Romelu Lukaku souhaiterait déjà changer de club, avec le PSG, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich qui aimeraient tenter leur chance.

Le mercato estival pourrait déclencher une véritable valse des grands attaquants du continent européen. Kylian Mbappé, Erling Haaland, Robert Lewandowski et même Mohamed Salah pourraient changer de club à la fin de la saison. Cela sera également le cas de Romelu Lukaku, qui semble déjà regretter le choix de l’été dernier, lorsqu’il a quitté l’Inter pour retrouver son club formateur de Chelsea. Avec Thomas Tuchel ça ne collerait pas et le Belge peut déjà compter sur un grand nombre de prétendant avec le Paris Saint-Germain ou encore le FC Barcelone, tandis qu’en Allemagne on parle de lui au Bayern Munich pour justement pallier un éventuel départ de Lewandowski.

Lukaku veut toujours quitter Chelsea