Mercato - Barcelone : Un crack de Xavi prend une grande décision pour son avenir !

Publié le 1 mai 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que son nom résonne à l’étranger et qu’il n’a pas encore prolongé avec le FC Barcelone, Gavi aurait répété son envie de rester en Catalogne.

C’est le dossier chaud du moment du côté du FC Barcelone. En fin de contrat à l’été 2023, Gavi n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Barça. Une situation qui inquiète de plus en plus les dirigeants catalans. Avec son statut d’international espagnol, Gavi ne manque pas de courtisans. Le Bayern Munich et des clubs de Premier League sont notamment à l’affût pour le milieu de terrain de la Roja .

Gavi veut absolument rester au Barça