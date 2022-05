Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout se met en place pour Kylian Mbappé !

Publié le 1 mai 2022 à 11h30 par Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est sujet à énormément de débats en ce moment, mais en Espagne on semble persuadés qu’il finira par quitter le PSG à la fin de son contrat, pour s’installer au Real Madrid.

Ce n’est plus qu’une question de temps. Dans quelques semaines, on connaitra enfin la fin d’un feuilleton qui dure depuis un an, puisque Kylian Mbappé devrait dévoiler son avenir. La date fatidique devrait être celle du 21 mai, qui signe la fin de la saison de Ligue 1 et donc celle du Paris Saint-Germain. La star française décidera-t-elle de poursuivre sa carrière dans le club de sa région, où se lancera-t-il à la conquête de l’Espagne et de l’Europe avec le Real Madrid ? Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com tout est encore possible, avec le PSG qui a repris espoir depuis quelques mois. La mère de Mbappé se serait d’ailleurs rendue tout récemment au Qatar pour y rencontrer le président Nasser Al-Khelaïfi, mais surtout le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, le propriétaire du PSG. Sur la table, une offre de contrat d’une durée de deux ans plus une année supplémentaire en option selon Le Parisien, avec un salaire de 50M€ par an qui ferait de Mbappé le joueur le mieux payé au monde, largement devant ses coéquipiers Lionel Messi et Neymar. Pas de quoi effrayer le Real Madrid, qui à en croire la presse espagnole serait extrêmement confiant concernant une arrivée de la star du PSG...

Mbappé n’a pas encore décidé, mais...

Pourtant, AS nous annonce ce dimanche que le flou entourerait encore l’avenir de Kylian Mbappé ! D’après les informations du quotidien, la star du Paris Saint-Germain n’aurait pas encore pris la moindre décision définitive sur son avenir ou en tout cas il n’en aurait informé personne, ni dans son entourage ni dans les clubs concernés. Interrogé sur ce dossier délicat en marge des célébrations du titre de Champion d’Espagne ce samedi, Carlo Ancelotti n’en a d’ailleurs pas dit plus, déclarant notamment : « Je pense que le futur de ce club est déjà écrit ».

Mbappé pourrait couter 65M€ par an au Real Madrid