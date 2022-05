Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le contrat offert par le Real Madrid à Mbappé enfin dévoilé ?

Publié le 1 mai 2022 à 11h15 par Axel Cornic

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble s’approcher d’un départ vers le Real Madrid, où tout est déjà prêt pour l’accueillir.

Dans seulement quelques semaines Kylian Mbappé sera libre de tout contrat et si nous vous avons expliqué sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain garde espoir, aucune prolongation semble être en vue pour le moment. Suffisant pour nourrir les certitudes du Real Madrid, avec qui un accord de principe existe et qui selon la presse espagnole serait extrêmement confiant concernant ce dossier. Les propriétaires du club souhaitent mettre toutes les chances de leur côté, avec Le Parisien qui a notamment parlé d’une offre titanesque de 50M€ net par an sur deux ans, avec une prime de fidélité estimée autour des 100M€.

Un salaire brut de 50M€ par an ?