Mercato - Barcelone : Laporta annonce la couleur pour ce dossier brûlant !

Publié le 1 mai 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

Alors que le FC Barcelone a la ferme volonté de blinder sa pépite de 17 ans en la personne de Gavi, le président Joan Laporta a annoncé la couleur pour cette opération prioritaire.

Depuis son élection aux présidentielles en mars 2021, Joan Laporta a bouclé plusieurs prolongations de contrat de futurs talents du FC Barcelone dans les années à venir. Ce fut le cas d’Oscar Mingueza, d’Ansu Fati, de Pedri et plus récemment de Ronald Araujo. Du haut de ses 17 ans, Gavi fait déjà partie du présent du FC Barcelone et dispose d’une belle confiance de son entraîneur Xavi Hernandez. Président du FC Barcelone, Laporta a profité de la prolongation de contrat d’Araujo pour faire une nouvelle fois part de sa volonté de parvenir à une issue similaire dans le dossier Gavi.

« Espérons que nous aurons bientôt de bonnes nouvelles avec Gavi »