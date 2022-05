Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid pourrait relancer les chances de Leonardo avec Tchouaméni !

Publié le 1 mai 2022 à 11h45 par La rédaction

Pisté par le PSG, le Real Madrid ou encore Liverpool, Aurélien Tchouaméni aura l’embarras du choix cet été. Cependant, le club madrilène ne serait pas prêt à lâcher une somme trop importante pour le milieu de l’AS Monaco.

En parallèle de la piste menant à Paul Pogba qui sera libre de tout contrat en juin prochain, le PSG suivrait Aurélien Tchouaméni, le milieu de l’AS Monaco. Pour la seconde saison de suite, le néo international français brille sur le Rocher, à tel point qu’il aurait aussi attiré l’œil de Liverpool et du Real Madrid. Le club madrilène souhaiterait en faire le successeur de Casemiro, mais pas à n’importe quelles conditions.

Le Real trop juste pour Tchouaméni ?