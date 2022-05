Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça s'emballe pour cette star d’Ancelotti !

Publié le 1 mai 2022 à 9h30 par La rédaction mis à jour le 1 mai 2022 à 9h34

Alors que l’avenir de Marco Asensio au Real Madrid est encore incertain, Arsenal et Mikel Arteta feraient pression sur l’international espagnol.

L’avenir de Marco Asensio au Real Madrid est toujours en suspens. Malgré son but et sa bonne performance contre l’Espanyol Barcelone (4-0), l’international espagnol n’est pas assuré de continuer avec la Maison Blanche. L’idée première est de prolonger son contrat mais si aucun accord n’est trouvé, Marco Asensio devrait être invité à se trouver une porte de sortie. Et un club anglais serait très chaud sur son dossier.

Arsenal fait pression sur Asensio