Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut lancer la grande opération de l’été !

Publié le 1 mai 2022 à 21h10 par Axel Cornic

Alors que de nombreuses arrivées potentielles sont annoncées au Paris Saint-Germain, Leonardo semblé plutôt se concentrer sur les départs, avec une première vente qui pourrait rapidement se confirmer.

Leonardo va-t-il réussir à dégraisser l’effectif du Paris Saint-Germain ? C’est la grande priorité du moment, puisque L’Équipe a expliqué que de nombreux joueurs devraient quitter le club. Cela serait notamment le cas d’un Angel Di Maria en fin de contrat, mais également de Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Mauro Icardi ou encore Abdou Diallo. Ça ne va pas être facile, puisque Sky Sport Deutschland a expliqué que certains comme Julian Draxler et Thilo Kehrer n’auraient aucune intention de quitter le PSG à la fin de la saison. La lumière pourrait finalement arriver d’un autre joueur...

Rico de plus en plus proche d’un départ