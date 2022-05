Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier départ de taille prend forme pour cet été !

Publié le 1 mai 2022 à 13h15 par Bernard Colas

Placé sur la liste des transferts en vue du mercato estival, Leandro Paredes est dans le viseur de la Juventus. Les contacts auraient d’ailleurs été entamés pour le transfert de l’international argentin.

Cet été, le PSG va chercher à se renforcer, notamment dans l’entrejeu où Paul Pogba apparaît comme la grande priorité de Leonardo, mais des départs sont également espérés dans la capitale. Hormis Marco Verratti, aucun joueur ne semble intouchable au milieu de terrain, et Leandro Paredes pourrait notamment être concerné par un transfert, d’autant que l’Argentin s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat. Une situation qui n’a pas échappé à la Juventus.

La Juventus lorgne Paredes