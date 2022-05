Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Mbappé, Rüdiger... Le Real Madrid prépare un été à 200M€ !

Publié le 1 mai 2022 à 12h30 par Axel Cornic

Après des années de vache maigre, le Real Madrid semble vouloir redevenir un grand acteur du mercato, avec évidemment le gros coup Kylian Mbappé.

Le Real Madrid est connu pour être l’un des plus grands clubs de l’histoire du football... mais pas seulement ! Le club madrilène nous a également habitué à être l’ogre des sessions de mercato, avec notamment l’époque des Galactiques. L’histoire récent nous a également apporté son lot de gros transferts, mais les fans du Real Madrid restent sur leur faim depuis l’été 2019 et les 115M€ dépensés pour Eden Hazard, qui s’est d’ailleurs révélé être un échec retentissant. Le président Florentino Pérez a également accepté de laisser filer quelques talents de l’équipe comme Achraf Hakimi et Théo Hernandez, qui font désormais les beaux jours du PSG et de l’AC Milan. Mais tout ça semble être termine. A seulement quelques semaines du mercato estival, la presse espagnole parle d’un recrutement stellaire de la part du Real Madrid, avec bien sûr l’obsession Kylian Mbappé dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine le 30 juin prochain.

Bale, Marcelo, Isco, Jovic... Le Real Madrid fait le ménage

Si les rêves sont permis, le Real Madrid devra également continuer à faire des efforts, en vendant ou laissant filer certains joueurs. D’après les informations, cela commencera par le départ de ceux en fin de contrat comme Marcelo et Isco, mais également Gareth Bale. Un facteur non négligeable puisque cela dégagerait de la masse salariale et c’est notamment vrai pour le Gallois, qui gagne 13M€ net par an. Les ventes devraient plutôt concerner Luka Jovic, Eden Hazard, Jesus Vallejo, Mariano Diaz ou encore Dani Ceballos, qui ont montré cette saison ne pas avoir leur place du club. De quoi tirer un petit pactole...

Ancelotti pourrait dépenser 200M€