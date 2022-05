Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Gareth Bale au cœur d’une nouvelle polémique !

Publié le 1 mai 2022 à 10h00 par La rédaction

Absent notoire lors du titre de champion d'Espagne obtenu samedi par le Real Madrid, Gareth Bale pourrait cette fois-ci être sanctionné puisque le staff médical du club madrilène jugerait sa blessure « suspecte ».

Gareth Bale et le Real Madrid, cela n'a jamais été une histoire simple. Même si le Gallois a donné satisfaction plus d’une fois, ses dernières saisons gâchent un peu son histoire avec le club madrilène. Entre ses déclarations, ses blessures à répétition et son manque d’implication, Gareth Bale a été la cible des critiques. Et l’ancien joueur de Tottenham a remis cela. Touché au dos, Bale a manqué le match samedi contre l'Espanyol Barcelone (4-0), et donc l'obtention du titre de champion d'Espagne du Real Madrid. Cependant, cette douleur au dos laisserait dubitatif le staff madrilène...

Une blessure suspecte