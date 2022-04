Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema revient sur son incroyable panenka contre Manchester City !

Publié le 26 avril 2022 à 23h17 par Bernard Colas

Auteur d’un doublé contre Manchester City (4-3) au cours d’un match exceptionnel, Karim Benzema s’est distingué par une panenka en fin de partie. Un geste sur lequel est revenu l’attaquant du Real Madrid.