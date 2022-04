Real Madrid : La grosse annonce de Benzema après le sacre en Liga !

Foot - Real Madrid

Grâce à son carton face à l'Espanyol ce samedi, le Real Madrid est champion d'Espagne. Auréolé d'un nouveau titre en Liga, Karim Benzema s'est totalement enflammé.

Karim Benzema est aux anges. Après le 35ème titre remporté par le Real Madrid en Liga, le buteur français a fait passer un message fort sur les réseaux sociaux. « Un nouveau trophée pour le meilleur club du monde. Félicitations à l'équipe pour son travail acharné cette saison et aux fans pour leur soutien... Nous avons encore d'autres objectifs. Hala Madrid ! » , s'est réjoui Karim Benzema sur son compte Twitter après la victoire écrasante face à l'Espanyol ce samedi (4-0).

Congrats to the team for the hard work this season and to the fans for the support… We still have other goals! #HalaMadrid #CAMPEON35 #Alhamdulilah pic.twitter.com/kzoNEXBEp3