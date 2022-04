Foot - Real Madrid

Real Madrid : Pérez milite pour le Ballon d’or de Benzema !

Publié le 30 avril 2022 à 21h00 par La rédaction

Alors qu’il est sans contestation possible l’artisan de la grosse saison du Real Madrid en Liga et en Ligue des champions, Karim Benzema devrait recevoir le Ballon d’or cette année selon son président Florentino Pérez.

Auteur de 26 buts en Liga et de 42 réalisations toutes compétitions confondues cette saison, Karim Benzema semble vieillir comme du bon vin. Du haut de ses 34 ans, le capitaine du Real Madrid était déjà dans la discussion en 2021 pour le Ballon d’or. Malgré tout, le titre individuel suprême fut remis à Lionel Messi, pour la septième fois de sa carrière. Président du Real Madrid, Florentino Pérez a profité du 35ème sacre du club merengue en Liga afin de prendre position pour le Ballon d’or de cette année qui reviendrait totalement à Karim Benzema selon lui.

« Il doit gagner le Ballon d'Or cette année, ils ne peuvent pas le lui enlever »