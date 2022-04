Foot - Real Madrid

Real Madrid : Ancelotti s’enflamme totalement pour Karim Benzema !

Publié le 27 avril 2022 à 11h00 par Thibault Morlain

Malgré la défaite du Real Madrid face à Manchester City (4-3), Karim Benzema a encore une fois livré une prestation colossale. Carlo Ancelotti a d’ailleurs été conquis par l’international français.

Ce mardi, le spectacle était au rendez-vous sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Entre Manchester City et le Real Madrid, la bataille a été acharnée et ce sont les hommes de Pep Guardiola qui vont aborder le retour avec un léger avantage (4-3). Mais les Merengue ne sont donc pas en reste et ils peuvent une nouvelle fois remercier Karim Benzema pour cela. Auteur d’un doublé, le capitaine du Real Madrid a réalisé une nouvelle démonstration, en témoigne notamment sa panenka face à Ederson alors que Benzema restait sur deux échecs sur penalty.

« Karim a fait un grand match »