Le PSG annonce «le joueur parfait», il hallucine

Tout juste prolongé par le PSG, Vitinha a accordé un entretien à France 3. L'occasion pour le milieu de terrain portugais d'évoquer sa relation avec Luis Enrique qui avait parlé de lui comme « le joueur parfait ». Une louange qui a touché le joueur, devenu indispensable en l'espace de quelques mois au PSG.

Le PSG a trouvé son ossature. Malgré le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid à la fin de la saison dernière, le club parisien a trouvé d’autres leaders. D’ailleurs, trois d’entre eux ont étiré leur bail au début du mois de février : Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha. Ce dernier a prolongé son contrat jusqu’en juin 2029, ce qui témoigne de l’énorme confiance qui règne entre les deux parties. En coulisses, Luis Enrique a aussi fait beaucoup pour l’épanouissement de Vitinha. Libéré depuis les départs de Neymar et Lionel Messi, avec qui les relations étaient glaciales, le Portugais s’est libéré de ses chaînes et a pu montrer l’étendu de son talent.

Luis Enrique dithyrambique sur Vitinha

Le coach du PSG a résumé son influence après la rencontre de play-offs aller face à Brest. « Il est unique. Il occupe un poste de pivot vital pour notre équipe. Il apporte énormément, il est fort physiquement et mentalement. Il incarne le milieu de terrain parfait » avait confié Luis Enrique. Cette déclaration est arrivée aux oreilles de Vitinha, qui a, à son tour, rendu hommage à son entraîneur.

Vitinha est touché

« Oui il a dit que j’étais le joueur parfait, c’est incroyable qu’il dise ça de moi. Ça veut dire que je fais les choses bien. Luis Enrique m’apporte beaucoup, il te parle comme un ami, d’une façon naturelle, il te laisse sentir tranquille, mais il dit aussi ce qu’il pense » a déclaré Vitinha au cours d’un entretien accordé à France 3.