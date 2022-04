Mercato - Real Madrid : Réunion au sommet pour Gareth Bale ?

Foot - Mercato - Real Madrid

Publié le 25 avril 2022 à 23h00 par Pierrick Levallet mis à jour le 25 avril 2022 à 23h01

En fin de contrat en juin prochain, Gareth Bale devrait bien quitter le Real Madrid cet été. D'ailleurs, l'un de ses prétendants en Major League Soccer serait passé à l'action pour s'attacher les services du Gallois.

En arrivant au Real Madrid en 2013, Gareth Bale ne s’attendait sûrement pas à ce que son aventure chez les Merengue se termine de cette façon. En fin de contrat en juin prochain, le Gallois ne sera pas prolongé par sa direction. Depuis quelques saisons maintenant, l’ailier de 32 ans est considéré comme un indésirable au sein du club madrilène à cause de ses blessures régulières, de ses prestations décevantes, et de son attitude parfois irrespectueuse à l'égard du Real Madrid. Alors que la fin de la saison approche, Gareth Bale ne sait cependant toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Pourtant, l’ancien de Tottenham aurait quelques options en Premier League et en Major League Soccer. D’ailleurs, un prétendant serait passé à l’action.

Nouvelle réunion entre les représentants de DC United et de Bale