Mercato - Real Madrid : Pérez reçoit une réponse claire pour ce gros dossier !

Publié le 25 avril 2022 à 21h00 par Thomas Bourseau

Dans les petits papiers du Real Madrid, Serge Gnabry serait en négociation avec le Bayern Munich, et ne devrait pas partir cet été.

Le Real Madrid compte bien remodeler fortement son secteur offensif. Si Karim Benzema et Vinicius Jr ne devraient pas être inquiétés quant à leur rôle la saison prochaine, les autres attaquants pourraient bien être remplacés dans les mois à venir. En effet, le président Florentino Pérez pourrait enfin mettre la main sur Kylian Mbappé, mais ciblerait également Erling Haaland et Serge Gnabry. Auteur d’une très bonne saison avec 16 buts et 10 passes décisives sous le maillot du Bayern Munich, ce dernier ne saurait cependant pas encore de quoi est fait son avenir, mais ne devrait pas faire ses valises cet été.

Gnabry ne quittera pas le Bayern Munich cet été